Arranca en Tacámbaro, torneo de boxeo que llegará a 11 penales de Michoacán

Tacámbaro, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- El Centro Penitenciario de Tacámbaro fue sede para dar inicio al torneo estatal “Función de Boxeo Cepes”. La jornada inaugural contó con siete peleas entre personas privadas de la libertad y dos más con boxeadores semiprofesionales de academias locales.

En este evento, que se realizará en los 11 penales del estado durante los meses que restan del año, se premió al interno Benito, quien recibió el cinturón que lo reconoce como campeón de esta primer jornada del torneo en el penal de Tacámbaro, además lo acredita como digno representante y promotor de este deporte, informó Elías Sánchez García, Coordinador del Sistema Penitenciario.

Los encuentros se llevaron a cabo bajo el eje del deporte del Sistema Penitenciario, con la participación de 14 internos. En este primer evento, las peleas fueron supervisadas por autoridades del penal y calificadas por jueces certificados. El certamen se desarrolló en un ambiente de respeto y buena actitud deportiva, con un público de personas privadas de la libertad que apoyaron a los competidores.

El siguiente evento de este torneo tendrá lugar el 29 de agosto en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”, en septiembre tocará el turno a Maravatio y en octubre se realizará en Apatzingán, quedando por definirse las fechas de los otros 7 penales.

El torneo surgió a raíz de la participación de personas privadas de la libertad en la Clase Nacional de Boxeo 2025, un evento que se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país durante el mes de junio.

El objetivo del certamen es promover el desarrollo personal a través del boxeo, fomentando la disciplina, el esfuerzo y la sana competencia. Además, busca ayudar a los participantes a canalizar emociones, reducir el estrés y mejorar su salud mental y física, así como brindarles conocimientos técnico-tácticos del deporte.