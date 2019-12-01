Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 15:25:12

Huetamo, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- Con el trabajo coordinado entre transportistas del sector construcción y el ayuntamiento de Huetamo que dirige Pablo Varona Estrada, se dio arranque formal del mejoramiento de las vías de comunicación, calles, brechas y caminos rurales de la cabecera municipal y localidades.

Estos trabajos responden a la necesidad de contar con caminos en buen estado, para que las personas puedan realizar sus actividades cotidianas de manera mas segura y rápida. Además, en casos de emergencia, llegar a donde puedan ser atendidos a la brevedad.