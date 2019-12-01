Arranca en Apatzingán jornada reforzada de vacunación contra el sarampión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:02:20

Apatzingán, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 07, puso en marcha esta mañana una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de proteger a la población ante el incremento de casos registrados en la región.

La Jurisdicción Sanitaria 07 reforzó de manera intensiva la vacunación mediante un amplio despliegue operativo que involucra a personal de salud, instituciones educativas y dependencias de los tres niveles de gobierno.

Actualmente, 60 brigadas se encuentran trabajando en distintos puntos del municipio, con tres puestos de vacunación en el Centro de Salud, dos móviles y uno fijo, además de módulos instalados en la central camionera, mercados y en la explanada del centro, los cuales operan de manera continua.

En Apatzingán se tiene programada la aplicación de entre 2 mil 500 y 3 mil dosis, además de una programación específica para la visita a escuelas, la cual se está llevando a cabo conforme al calendario previamente establecido y difundido, como parte de la estrategia para alcanzar a la población infantil en los planteles educativos.

Durante el arranque de la jornada, autoridades municipales y de salud destacaron la importancia de acudir a los centros de vacunación para garantizar la protección de niñas, niños y adultos. La vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y constituye la mejor herramienta para prevenir contagios y complicaciones.

“La salud de nuestra gente es prioridad. Invitamos a todas y todos a vacunarse y protegerse. Unidos podemos detener el avance del sarampión”, señalaron representantes de la Jurisdicción Sanitaria y del Gobierno Municipal.

Con estas acciones, Apatzingán reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud pública.