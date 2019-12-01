Arranca el programa "Canje de Armas 2026" para fortalecer la seguridad en El Marqués, Querétaro

Arranca el programa "Canje de Armas 2026" para fortalecer la seguridad en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 16:16:00
El Marqués, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- Para fortalecer la seguridad el municipio de El Marqués puso en marcha el programa de “Canje de Armas 2026” el cual implementará la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el cual se implementará del 14 al 17 de enero en distintos puntos.

Claudia Martínez Guevara, coordinadora de Gabinete Municipal, atestiguó en Chichimequillas el arranque del programa “Canje de Armas 2026”, a través del cual se busca disminuir la posesión de armas, promover la seguridad, prevenir delitos y evitar accidentes en el hogar relacionados con las armas de fuego.

Explicó que este programa consiste en el canje voluntario y anónimo de armas de fuego, municiones o explosivos por artículos electrodomésticos, de línea blanca y línea gris, con el propósito de destruir el armamento recolectado.

Reiteró que el Gobierno Municipal, encabezado por Rodrigo Monsalvo Castelán, tiene como principal propósito fortalecer la seguridad y la paz social en beneficio de las comunidades marquesinas.

Señaló que para facilitar la participación en el programa “Canje de Armas 2026” a quienes poseen algún arma, se contará con diversas sedes: el 15 de enero, en la explanada de la Delegación Municipal de El Colorado; el 16 de enero, en el módulo de la SSPM de Ciudad Maderas, y el 17 de enero, en las canchas de usos múltiples de La Griega, todas con un horario de funcionamiento de 9:00 a 14:00 horas.

“Con objetivo de garantizar el acceso de la ciudadanía en todo el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública de El Marqués implementó una estrategia mediante la cual los elementos de la dependencia acudirán a los domicilios de las personas que habitan en zonas alejadas de los centros de canje, a fin de brindar traslado de ida y vuelta a quienes deseen canjear un arma”.

Finalmente refirió que las aseguradas serán recibidas e inspeccionadas por personal de la Sedena y posteriormente, con base en un tabulador avalado por la misma dependencia federal, se realiza una valuación de acuerdo con el tipo y estado del arma para determinar el artículo por el que se puede canjear.

Noventa Grados
