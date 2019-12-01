Arranca Bedolla trabajo anual de rescate y conservación del lago de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio inicio a los trabajos anuales de rescate y conservación del lago de Pátzcuaro, que han permitido recuperar 500 hectáreas de superficie. El plan para este 2026 es concluir la limpieza de los canales Chapultepec, Ihuatzio y de Erongarícuaro, para que el recurso fluya de manera natural hasta uno de los cuerpos de agua más importantes de México.

El mandatario destacó que este 2026 suman tres años de labores, de manera conjunta con autoridades federales, municipales y comunales. Todo, escuchando a las y los habitantes de las propias localidades aledañas a la cuenca del lago, a quienes se les ha beneficiado con más de 2 mil empleos temporales y este 2026 serán mil más, a partir del 1 de marzo, para rehabilitar de manera manual los manantiales de la cuenca y otras fuentes de abastecimiento.

“Nos ha ido muy bien. Hemos recuperado 500 hectáreas de superficie del lago y tengo mucha esperanza de que este año nos va a ir aún mejor. Debería de hacerse cada año con esta visión de trabajo conjunto, real y medible, no solo discursos”, afirmó.

Ramírez Bedolla detalló que las acciones, sin necesidad de elaborar costosos estudios o investigaciones, se centrarán también en el uso de maquinaría terrestre y acuática especializada; así como operativos antihuachicoleo para evitar el robo ilegal del agua, donde participan agentes de las guardias Nacional y Civil, y de la Defensa Nacional.

El comisionado presidencial del lago de Pátzcuaro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez, subrayó la importancia de mantener este trabajo coordinado, de la mano de las y los habitantes de las 136 comunidades de la cuenca, al señalar que es uno de los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, notificó que hasta el momento se han retirado de manantiales, canales y fuentes de abastecimiento, más de 4 mil metros cúbicos de azolve, es decir, lodo, maleza y basura que impedía que el agua fluyera hasta el lago, con lo cual se han recuperado 500 hectáreas de superficie.

Acompañaron al gobernador el subdirector general de la Administración del Agua de la CNA, Mauricio Rodríguez. Los secretarios de Seguridad Pública, José Antonio Cruz; de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; de Turismo, Roberto Monroy; de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez; el delegado estatal de la Conagua, Roberto Arias; el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola; entre otras autoridades federales, estatales, municipales, de comunidades indígenas y con autogobierno, así como habitantes de la cuenca del lago.