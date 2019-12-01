Arranca Bedolla ampliación de la avenida Amalia Solórzano oriente, en Morelia

Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en coordinación con el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, arrancó la ampliación de la avenida Amalia Solórzano oriente para dar más y mejor conectividad a las tenencias de Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Santa María, en el sur de la ciudad.

Informó que la obra se construye con una inversión convenida de 80 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, y en cumplimiento a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, que prioriza a las personas peatonas sobre los vehículos.

El mandatario destacó el espíritu municipalista de su administración, al señalar que cuando se trabaja en coordinación con los ayuntamientos, el Gobierno estatal se fortalece. “Unidos somos mejores. Si los municipios tienen servicios, presupuesto y obra pública nos beneficiamos todos”, manifestó, al tiempo que refrendó su apoyo a la capital michoacana.

Señaló que el Gobierno estatal invierte millones de pesos en obras de movilidad que transforman y modernizan Morelia, como la construcción del segundo anillo periférico, el teleférico que tendrá una vista panorámica espectacular de la ciudad, o los pasos y distribuidores viales que brindan una conexión rápida y segura para sus habitantes y turistas.

Por su parte, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, destacó también la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Morelia para llevar a cabo la ampliación de esta vialidad que beneficiará a más de 120 mil habitantes de la zona sur de la capital, al conectarla con la avenida Juan Pablo II.

Esta obra se complementa con la ampliación de 4.1 kilómetros que realiza el Gobierno de Michoacán en la zona poniente de la avenida Amalia Solórzano, con una inversión estatal de 201 millones de pesos y sin necesidad de generar deuda pública, para dar más conectividad al sur de Morelia.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del estado, Rogelio Zarazúa Sánchez; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia, Joanna Moreno Manzo; el secretario de Obras Públicas de la ciudad, Juan Fernando Sosa Tapia; la jefa de tenencia de Santa María, Alejandra Acosta; entre otras autoridades estatales, municipales y habitantes beneficiados.