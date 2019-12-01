Armando Tejeda rechaza Presupuesto 2027: Morena endeuda a México, recorta inversión y abandona a las familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 19:16:26

Ciudad de México, 09 de noviembre de 2026.- México enfrenta un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 que profundiza el endeudamiento, reduce la inversión pública y mantiene prioridades alejadas de las necesidades de las familias mexicanas, denunció Armando Tejeda Cid, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), al posicionarse en contra del proyecto presupuestal.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el legislador advirtió que el gobierno de Morena pretende ejercer más de 10.6 billones de pesos, con un endeudamiento proyectado de hasta 1.7 billones, mientras persisten las carencias en hospitales, escuelas, carreteras, seguridad y servicios públicos.

“Después de ocho años, Morena ya no puede seguir culpando al pasado. Nos piden aprobar otro presupuesto lleno de promesas, pero con las mismas prioridades equivocadas. Más deuda, menos oportunidades. Más propaganda, menos resultados. México no necesita un gobierno que presuma cuánto gasta, sino uno que demuestre cuánto mejora la vida de las personas”, sostuvo.

Tejeda Cid alertó que para 2027 el costo financiero de la deuda se acercará a 1.6 billones de pesos, casi el doble de los recursos destinados a la inversión física del país, mientras que la deuda pública alcanzaría aproximadamente 22 billones de pesos, equivalentes al 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Explicó que, mientras en 2018 se destinaban 11 de cada 100 pesos del gasto federal al costo de la deuda, en 2026 esta proporción aumentó a 15 pesos. Además, de acuerdo con el análisis presupuestal, el pago de intereses y pensiones representaría alrededor del 10.3 por ciento del PIB, por encima del 9.4 por ciento estimado para salud, educación e infraestructura en conjunto.

“Morena presume que primero están los pobres, pero en su presupuesto primero están los intereses de la deuda. Están hipotecando el futuro de México mientras las familias siguen esperando resultados”, cuestionó.

El diputado federal denunció que, mientras aumentan las obligaciones financieras del gobierno, la inversión pública en infraestructura registra una reducción real del 12.3 por ciento, limitando los recursos para hospitales, mantenimiento carretero, servicios de agua y proyectos productivos que podrían generar empleo y desarrollo.

Cuestionó que el gobierno federal mantenga recursos para proyectos como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, LitioMX y el Tren Interoceánico, sin transparentar suficientemente los resultados y beneficios de las inversiones.

Detalló que, de acuerdo con el análisis presupuestal, durante 2025 el Tren Maya reportó ingresos por servicios de apenas 542 millones de pesos, frente a gastos y pérdidas cercanos a 4 mil 800 millones. Asimismo, señaló que Pemex mantiene una deuda cercana a 1.4 billones de pesos y continúa dependiendo de apoyos públicos.

A ello se suman sobrecostos superiores a 1.4 billones de pesos atribuidos en el análisis a proyectos estratégicos, así como más de 44 mil millones de pesos para proyectos cuya evaluación de costo-beneficio requiere mayor transparencia.

“México no necesita seguir financiando proyectos sin resultados claros mientras faltan medicamentos, se deterioran las carreteras y miles de familias siguen esperando servicios públicos de calidad. Cada peso debe tener una justificación y cada funcionario debe rendir cuentas”, enfatizó.

En materia educativa, denunció que apenas el 42.7 por ciento de las escuelas de educación básica cuenta con internet y menos de una cuarta parte dispone de infraestructura adaptada para personas con discapacidad.

Asimismo, señaló que el crecimiento anual de la matrícula pública universitaria pasó de alrededor de 92 mil nuevos estudiantes a tan solo 26 mil 700 durante el gobierno de López Obrador.

En salud, advirtió que el presupuesto directo de la Secretaría de Salud registra una caída del 63 por ciento respecto a su máximo de 2022, mientras que la cobertura de vacunación infantil disminuyó de casi 90 por ciento en 2018 a 76.5 por ciento en 2024. Además, entre la población sin seguridad social, únicamente 53 de cada 100 recetas se surten completas.

“Morena prometió un sistema de salud como el de Dinamarca y terminó dejando a las familias pagando los medicamentos que el gobierno no garantiza. Un presupuesto que no garantiza salud ni educación no está construyendo prosperidad”, afirmó.

RECORTE AL INE PONE EN RIESGO LA CERTEZA ELECTORAL

Armando Tejeda también cuestionó que Morena pretenda reducir cerca de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), precisamente cuando deberá organizar las elecciones federales de 2027.

Señaló que, mientras se plantea este recorte, el proyecto contempla incrementos de 3 mil millones de pesos para La Escuela es Nuestra y de 618 millones de pesos para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) operados por el PT, cuyo presupuesto pasaría de 866 millones a más de 1,484 millones de pesos.

Recordó que existen observaciones de fiscalización y cuestionamientos sobre el manejo de recursos en estos programas, por lo que exigió transparencia, evaluaciones y mecanismos de supervisión para garantizar que el dinero público llegue a quienes realmente lo necesitan.

Advirtió que las decisiones presupuestales no deben comprometer la autonomía ni la capacidad operativa de las instituciones responsables de garantizar elecciones libres y transparentes.

Respecto al campo, el legislador michoacano denunció que el presupuesto real promedio anual de Agricultura pasó de casi 138 mil millones de pesos durante el gobierno de Felipe Calderón a poco más de 67 mil millones previstos, en promedio, para el periodo 2025-2027, menos de la mitad.

Agregó que la inversión hídrica real cayó en 2026 a su nivel más bajo de la serie analizada desde 2008, mientras que durante el sexenio anterior la red carretera federal creció apenas 7 mil 961 kilómetros, frente a más de 29 mil kilómetros del sexenio previo.

“Sin agua no hay vida, sin campo no hay alimentos y sin carreteras no hay desarrollo. No se puede hablar de soberanía alimentaria abandonando al productor, ni de bienestar cuando falta agua en las comunidades”, expresó.

Tejeda Cid reiteró que Acción Nacional defiende los programas sociales como derechos de los mexicanos, pero insistió en que su permanencia requiere crecimiento económico, empleos, inversión y finanzas públicas responsables.

Finalmente, sostuvo que el PAN defenderá un presupuesto basado en la prosperidad sostenible, que priorice a las familias, fortalezca las instituciones y garantice oportunidades para trabajar, producir y salir adelante.

“El dinero público no es de Morena, no es del gobierno ni de ningún partido. Es de las y los mexicanos. Morena se gastó el presente, endeudó el futuro y ahora quiere que el pueblo pague la cuenta. No podemos acompañar un presupuesto que abandona a las familias y compromete el futuro de México”, concluyó.