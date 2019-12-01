Armando Tejeda propone quitar casi 25 mil millones al Tren Maya y propaganda para destinarlos a seguridad, campo y familias

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2026.- El gobierno federal sigue privilegiando recursos para el Tren Maya y la propaganda oficial, mientras deja sin atención suficiente necesidades urgentes en seguridad, salud, campo e infraestructura, denunció el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid, quien presentó 22 reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para proponer la reasignación de casi 25 mil millones de pesos.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el legislador advirtió que el presupuesto propuesto por Morena no responde a las principales necesidades de las familias mexicanas, por lo que llamó a corregir las prioridades del gasto público y destinar mayores recursos a los sectores que más lo necesitan.

“En Acción Nacional defendemos la prosperidad sostenible: administrar responsablemente el dinero de los mexicanos e invertir donde realmente se necesita. Por eso presentamos 22 reservas para reasignar casi 25 mil millones de pesos que hoy se destinan a partidas del Tren Maya y propaganda oficial. El dinero de los mexicanos debe servir para resolver sus problemas, no para financiar las prioridades políticas del gobierno”, sostuvo.

Entre las propuestas, Tejeda Cid destacó la asignación de 8 mil 400 millones de pesos para mejorar la seguridad en carreteras, 5 mil 650 millones para fortalecer a las policías municipales y 3 mil millones adicionales para apoyar a los productores de maíz, sectores que requieren atención urgente ante las condiciones de inseguridad y las dificultades económicas que enfrentan.

Asimismo, exigió garantizar recursos suficientes para los refugios destinados a mujeres víctimas de violencia, al advertir que en México seis mujeres son asesinadas diariamente. También planteó recuperar las estancias infantiles para apoyar a las madres y padres trabajadores.

En materia de salud, cuestionó la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, mientras persisten problemas en el ejercicio de los recursos públicos. Como ejemplo, señaló que en 2024 el IMSS-Bienestar dejó sin ejercer 25 mil millones de pesos, pese a las necesidades que enfrentaban hospitales y pacientes.

“Corrupción, desperdicio y abandono. Un gobierno que le quita recursos a sus policías, a las mujeres en peligro y a las carreteras donde la gente se juega la vida ya no puede llamarse el gobierno del bienestar. Termina siendo un gobierno de la muerte”, expresó.

El diputado panista también solicitó transparentar los resultados del programa Vivienda para el Bienestar, al señalar que, de 472 mil viviendas formalizadas, únicamente se han entregado 5 mil, por lo que consideró indispensable aclarar el avance real del programa y garantizar que los apoyos lleguen a las familias.

En defensa de la democracia, Tejeda Cid advirtió sobre los riesgos de reducir los recursos a las instituciones electorales rumbo a 2027, cuando estarán en disputa 17 gubernaturas. Por ello, exigió que los recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) no afecten la instalación de casillas ni el conteo de votos, y cuestionó la reducción de una tercera parte del presupuesto de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales. También pidió fortalecer la fiscalización de los recursos públicos.

Exige claridad sobre los 118 mil millones anunciados para Michoacán

En el caso de Michoacán, Armando Tejeda cuestionó la falta de claridad sobre los recursos anunciados por el gobierno federal para el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al señalar que, pese a las solicitudes realizadas, hasta el momento no se ha precisado su distribución en el Presupuesto 2027.

“Hace unos días estuvo aquí la subsecretaria de Egresos. Le preguntamos por el Plan Michoacán y seguimos esperando una respuesta. El gobierno presume 118 mil millones de pesos para nuestro estado, pero en el presupuesto no hay un programa que permita identificar esos recursos. ¿Dónde está el Plan Michoacán? ¿Dónde está el compromiso con las familias michoacanas?”, cuestionó.

El legislador exigió que el gobierno federal informe con precisión cuánto dinero se destinará al plan, en qué obras será invertido y cuáles serán los municipios beneficiados. Además, propuso asignar 100 millones de pesos adicionales a la Fiscalía General de la República para fortalecer el combate a la extorsión, delito que, de acuerdo con las cifras expuestas por el diputado, ha registrado un incremento superior al 50 por ciento durante este año.

Tejeda Cid sostuvo que, después de ocho años de gobiernos de Morena, los problemas del país continúan sin resolverse, mientras el endeudamiento y las decisiones presupuestales comprometen los recursos de las próximas generaciones.

“Llevan ocho años gobernando y, lejos de resolver los problemas de México, los han dejado crecer. Ustedes le llaman prosperidad compartida, pero lo único que están compartiendo es la deuda, porque sus malas decisiones las terminamos pagando todos los mexicanos”, afirmó.

Finalmente, el diputado federal reiteró que México necesita un presupuesto que responda a las necesidades de la población, fortalezca la seguridad, garantice servicios de salud, apoye al campo y genere oportunidades de desarrollo.

“México no necesita un gobierno que gaste más en sus proyectos mientras abandona a las familias. Necesita un presupuesto que cuide el dinero de la gente, resuelva problemas y construya prosperidad sostenible para todos”, concluyó.