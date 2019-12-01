Ariadna Montiel y Citlalli Hernández confrontan a Maru Campos por encuentro con ‘Alito’ Moreno; los acusan de traición a la patria

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2026.- Un intercambio de acusaciones entre representantes de Morena y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, escaló en redes sociales luego de que la mandataria apareciera en una fotografía con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, situación que desató críticas de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

La polémica comenzó después de que el líder priista difundiera una imagen junto a Campos, acompañada de un mensaje en el que reconoció su trabajo al frente del gobierno estatal y destacó la importancia de construir acuerdos políticos. El acercamiento también generó comentarios sobre una posible alianza entre el PRI y el PAN rumbo a las elecciones de 2027.

La primera en reaccionar fue Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien cuestionó la cercanía entre ambos políticos y los acusó de coincidir en posturas que calificó como una traición a la patria y subordinación a intereses extranjeros.

Posteriormente, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se sumó a los señalamientos y criticó lo que consideró una contradicción entre el discurso previo de ambos partidos y su actual acercamiento. También calificó de hipócritas a sus dirigentes y sostuvo que los acuerdos se están construyendo entre las cúpulas políticas.

Ante los cuestionamientos, Maru Campos respondió que no acostumbra contestar ese tipo de descalificaciones, pero consideró necesario fijar una postura. La gobernadora señaló que Morena debería aclarar los señalamientos relacionados con sus presuntos vínculos con el crimen organizado y pidió que prevalezcan la verdad y la justicia.

La respuesta provocó una nueva réplica de Montiel, quien defendió sus críticas y cuestionó los resultados de la administración estatal en materia de seguridad, al señalar que Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en homicidios dolosos. También sostuvo que las acusaciones de la mandataria no eliminan las preguntas pendientes sobre su gobierno.

Por su parte, Citlalli Hernández insistió en sus señalamientos contra Campos y cuestionó su postura política, al considerar contradictorio que busque construir acuerdos con Alejandro Moreno, dirigente del partido con el que anteriormente se habían marcado diferencias.

El intercambio dejó en evidencia el nuevo episodio de confrontación entre Morena y el gobierno de Chihuahua, en un contexto en el que comienzan a perfilarse posibles acuerdos entre las fuerzas opositoras de cara a la contienda electoral de 2027.