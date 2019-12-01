Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 20:08:24

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2026.- La dirigencia nacional de Morena reconoció que existen elementos de coincidencia política con la senadora michoacana Araceli Saucedo Reyes, quien se ha sumado en el Senado al respaldo de los proyectos de la Cuarta Transformación.

Ariadna Montiel señaló que la construcción de coaliciones rumbo a las próximas elecciones se definirá mediante consultas y análisis con las dirigencias y representantes locales, por lo que cada estado tendrá sus propias valoraciones sobre la viabilidad de las alianzas.

Durante su posicionamiento, explicó que la posible integración de fuerzas políticas a las coaliciones no responde a una determinación general, sino a las condiciones y opiniones de los actores políticos de cada entidad.

En el caso de Michoacán, mencionó que la senadora Araceli Saucedo ha respaldado desde el Senado iniciativas y proyectos de la Cuarta Transformación, lo que representa puntos de coincidencia política.

Montiel precisó que las decisiones se tomarán con la participación de los compañeros locales y a partir de consultas sobre la viabilidad de construir alianzas, particularmente en los estados donde se renovarán las gubernaturas.

De esta manera, dejó abierta la posibilidad de acuerdos políticos en Michoacán, aunque aclaró que la definición dependerá del diálogo y las valoraciones que se realicen en la entidad.