Ariadna Montiel arremete contra Vicente Fox por sus declaraciones sobre la elección de 2006

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2026.- Las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su participación en el triunfo electoral de Felipe Calderón en 2006 continúan generando confrontaciones políticas. En esta ocasión, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lo calificó como un “traidor a la democracia y delincuente electoral confeso”, al considerar que sus palabras evidencian una intervención indebida en aquel proceso electoral.

A través de sus redes sociales, Montiel respondió a los recientes intentos de Fox por aclarar sus declaraciones, luego de que el exmandatario afirmara en una entrevista que había conseguido que Calderón llegara a la Presidencia, aunque reconoció que no era democrático expresarlo de esa manera.

Ante la polémica, el expresidente publicó un mensaje en el que sostuvo que su participación consistió en realizar un buen gobierno y entregar resultados para favorecer la llegada de su compañero de partido a la Presidencia de México.

Sin embargo, la líder morenista rechazó esa explicación y cuestionó que Fox intentara presentar su intervención como resultado de su desempeño gubernamental, cuando anteriormente había reconocido que buscó mantener el poder en manos del PAN.

Montiel también acusó al exmandatario de traicionar la confianza de los ciudadanos que respaldaron la alternancia política y sostuvo que, pese a las acciones que atribuyó a los gobiernos anteriores, no lograron impedir la llegada del movimiento de transformación al poder.