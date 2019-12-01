Arco floral de Morelia da bienvenida a celebración del Día de Muertos

Arco floral de Morelia da bienvenida a celebración del Día de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 16:07:08
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Morelia, Michoacán; 28 de octubre de 2026.- La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda que los esfuerzos conjuntos entre el gobierno y la ciudadanía hacen de nuestra ciudad un gran destino del Día de Muertos a nivel internacional.

En ese sentido, la comunidad escolar de la Universidad Contemporánea de Las Américas (Unicla) arrancó la elaboración y montaje del arco y túnel floral, que marcará el inicio de la Calzada Fray Antonio de San Miguel en esta bella temporada.

Numerosas flores de cempasúchil, listones de colores y elementos artesanales ya adornan este punto que será disfrutado por familias morelianas, turistas internacionales y visitantes.

Cabe destacar que este recorrido que concentra los colores, texturas y aromas de la tradición, se ubica al inicio de la Calzada Fray Antonio de San Miguel por su ingreso en la zona de Las Tarascas, por lo que funge como punto de entrada al recorrido que incluirá cráneos monumentales, altares y tapetes florales.

El gobierno por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar reafirma caminar de la mano de las instituciones y la ciudadanía para que turistas, visitantes, morelianos y morelianas tengan una memorable celebración del Día de Muertos.

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