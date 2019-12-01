Araceli Saucedo Reyes invita a su Primer Informe Legislativo, el próximo domingo

Araceli Saucedo Reyes invita a su Primer Informe Legislativo, el próximo domingo
Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- La importancia de informar a la ciudadanía sobre el trabajo legislativo es un principio que guía la labor de la senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, quien rendirá su Primer Informe de Actividades Legislativas el próximo domingo a las 11:00 de la mañana en el Salón Michoacán del Centro de Convenciones de Morelia.

Durante este primer año en el Senado, la senadora ha impulsado diversas propuestas y también a gestionado acciones para los municipios michoacanos. 

Araceli Saucedo ha trabajado de manera constante para garantizar que las decisiones tomadas en la Cámara Alta respondan a las necesidades de la ciudadanía, aunado al trabajo social, que realiza en apoyo de las familias michoacanas.

Resaltó la importancia de la rendición de cuentas y de mantener un vínculo cercano con la población, al informar de manera transparente sobre los avances alcanzados y fortalecer la confianza en la labor legislativa.

"Daré a conocer a las y los michoacanos el trabajo que se ha realizado durante este primer año en el Senado de la República, así como los avances, iniciativas y gestiones impulsadas en favor de Michoacán y del país".

