Araceli Saucedo respalda reformas clave para fortalecer la igualdad, la justicia y el desarrollo en México

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- En México se avanza hacia un marco jurídico más justo, igualitario y eficiente, con beneficios directos para la población, afirmó la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes.

Uno de los acuerdos más relevantes fue la aprobación de 17 reformas a leyes federales orientadas a garantizar condiciones de igualdad sustantiva, promover la perspectiva de género en la administración pública y reforzar la protección de los derechos de las mujeres, sostuvo la legisladora federal michoacana.

Araceli Saucedo dijo que las reformas incluyen ajustes a ordenamientos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud y la Ley del ISSSTE, entre otras. Con estos cambios, se fortalecen los mecanismos para prevenir y atender la violencia de género, se impulsa la igualdad de oportunidades y se avanza hacia la eliminación de la brecha salarial.

Este paquete normativo, dijo, dará soporte a políticas públicas que pueden transformar la vida de miles de mujeres en todo el país; además que con estas reformas se garantiza que las instituciones cuenten con herramientas sólidas para garantizar derechos, lo que tendrá efectos positivos en los estados.

Durante la sesión, también se aprobó una reforma al Código Penal Federal que redefine el delito de abuso sexual, ahora centrado en la ausencia de consentimiento explícito. Con esta actualización, se elimina ambigüedad legal y se establecen sanciones más firmes: penas de 3 a 7 años de prisión, y hasta 9 años cuando existan agravantes y se investigará de oficio.

Araceli Saucedo enfatizó que este cambio fortalecerá la protección de la integridad sexual y generará un marco penal más claro y eficiente y señaló que esta reforma responde a una demanda social urgente y contribuirá a que más víctimas tengan acceso a la justicia, incluyendo mujeres y niñas michoacanas que han enfrentado obstáculos para lograr que sus casos fueran atendidos.

El Senado también dio luz verde a ajustes al Código Penal Federal para reforzar las sanciones por delitos ambientales, así como a reformas a la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

La senadora también informó que se aprobó una reforma con la que se dará mayor certeza jurídica y procesos administrativos más eficientes, lo cual representa un beneficio tanto para la ciudadanía como para las actividades económicas en Michoacán.