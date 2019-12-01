Araceli Saucedo respalda la Ley General contra el Feminicidio impulsada por la presidenta y llama a consolidar una legislación nacional sin vacíos legales

Ciudad de México, a 20 de julio de 2016.- Frente a una realidad que sigue arrebatando la vida de mujeres todos los días, México requiere leyes más sólidas, sanciones sin excepciones y mecanismos eficaces para combatir la impunidad, sostuvo la senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, al respaldar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora destacó que establecer un marco jurídico homogéneo permitirá que la investigación y sanción de este delito no dependan del estado donde se cometa, eliminando las diferencias que actualmente existen entre las entidades federativas y fortaleciendo el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Subrayó que las cifras oficiales, que reportan un promedio cercano a 1.8 feminicidios diarios en el país, obligan a actuar con decisión y responsabilidad.

Araceli Saucedo Reyes reconoció la voluntad de la titular del Ejecutivo Federal para impulsar una legislación que plantea una pena única de 50 a 70 años de prisión para el feminicidio, incorpora agravantes específicas, fortalece los protocolos de investigación con perspectiva de género y establece que este delito no prescriba, con el propósito de cerrar cualquier espacio a la impunidad.

Como integrante de la comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos del Senado de la República, señaló que participará en el análisis y discusión de la iniciativa, con la convicción de fortalecer un ordenamiento que garantice justicia para las mujeres y brinde mayor protección a quienes enfrentan situaciones de violencia.

La senadora recordó que, desde su labor legislativa, ha impulsado acciones para homologar los criterios de investigación y sanción del feminicidio, fortalecer las medidas de protección para las mujeres y promover que las reformas legales vayan acompañadas de recursos suficientes y una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, a fin de que sus beneficios se traduzcan en resultados concretos.

Finalmente, Araceli Saucedo Reyes confió en que esta iniciativa pueda avanzar con el respaldo de las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, al considerar que la protección de la vida y los derechos de las mujeres debe ser una prioridad nacional que trascienda diferencias partidistas y permita construir un país con mayor justicia, seguridad e igualdad.