Araceli Saucedo respalda la formación política de mujeres y jóvenes como base del liderazgo en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 21:05:50

Morelia, Michoacán, a 28 de marzo de 2026.- Fortalecer la formación política de mujeres y jóvenes es clave para construir liderazgos responsables y transformar la vida pública del estado, afirmó la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, al participar en el arranque de los diplomados con valor curricular “Escuela de Mujeres para Gobernar” y “Escuela de Formación de Cuadros Juveniles”.

Durante su intervención, la legisladora subrayó que este tipo de iniciativas representan un paso firme hacia la construcción de una ciudadanía más preparada, participativa y con visión de futuro.

“Hoy damos un paso importante hacia la formación, la participación y el liderazgo que queremos construir. Estos espacios están pensados para aprender, compartir y fortalecer nuestras capacidades desde lo colectivo”, expresó.

En el marco de esta actividad, Araceli Saucedo celebró su visita a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, destacando su papel como semillero de conocimiento y formación en el estado.

Asimismo, agradeció la disposición institucional del director de la Facultad de Historia, el Dr. Igor Cerda, así como del Dr. Oriel Gómez, por abrir las puertas a estos diplomados enfocados en la profesionalización política.

La senadora enfatizó que hoy en día la participación de mujeres y jóvenes es una realidad en la vida pública, con presencia activa en espacios de toma de decisiones y en la construcción de agendas sociales.

“Estoy convencida de que la profesionalización es indispensable para nuestro desarrollo. Hoy más que nunca, mujeres y jóvenes estamos presentes sin limitaciones, construyendo un futuro más justo y equitativo”, afirmó.

Reconoció el trabajo de Alejandra Velázquez, secretaria de las Mujeres, y de Guadalupe Flores, secretaria de Jóvenes, del PRD Michoacán, por impulsar este proyecto que fortalece la formación de cuadros dentro de su instituto político.

Finalmente resaltó el trabajo del PRD Michoacán para impulsar la capacitación política como un pilar fundamental para el desarrollo democrático de Michoacán.