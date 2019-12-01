Araceli Saucedo reconoce el respaldo federal a Michoacán durante visita presidencial a Morelia

Morelia, Michoacán, a 7 de febrero del 2026.– Al destacar el compromiso del Gobierno de México con el desarrollo, la paz y el bienestar de Michoacán, la senadora de la República Araceli Saucedo Reyes acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a la capital del estado, donde se refrendaron las acciones federales que hoy benefician de manera directa a las y los michoacanos.

La legisladora subrayó que Michoacán ha sido considerado de manera prioritaria dentro de la agenda nacional, gracias a la implementación de políticas públicas que fortalecen los programas sociales, la infraestructura, la seguridad y el acceso a la educación, acciones que además cuentan con respaldo constitucional, garantizando su permanencia y alcance.

Araceli Saucedo resaltó que, desde el Senado de la República, se ha acompañado el diseño y la consolidación de estas iniciativas federales, las cuales hoy se reflejan en resultados concretos, como el impulso a la red carretera del estado, la disminución del homicidio doloso, el combate a la extorsión y el fortalecimiento de las becas educativas en todos los niveles escolares.

En este marco, se expuso que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa una estrategia integral que atiende de manera simultánea las causas sociales y estructurales, colocando a las personas en el centro de las decisiones públicas y fortaleciendo el tejido social en la entidad.

La senadora reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum como una líder con visión humanista, sensible a las necesidades del pueblo michoacano y cercana a sus comunidades, reiterando su compromiso de seguir trabajando desde el ámbito legislativo para que el respaldo del Gobierno Federal continúe traduciéndose en bienestar, justicia y mejores oportunidades para Michoacán.