Araceli Saucedo fortalece trabajo con autoridades municipales y los respalda en gestiones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 21:04:31
Tingambato, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Con el objetivo de impulsar acciones coordinadas que fortalezcan el desarrollo local y mejoren las condiciones de vida de la población, la senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, sostuvo un encuentro de trabajo con el presidente municipal Mario Aguilera y la síndica Yesenia Martínez, para dar seguimiento a diversas gestiones en beneficio del municipio de Tingambato.

Durante la reunión, se abordaron temas relacionados con proyectos prioritarios de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento económico, reafirmando la disposición de la senadora para respaldar las gestiones municipales ante instancias federales y estatales.

“Siempre es un gusto saludarles y poder trabajar en conjunto. Desde el Senado de la República seguiremos acompañando a los gobiernos municipales en sus esfuerzos por mejorar la vida de las y los michoacanos”, expresó.

La legisladora subrayó que su compromiso como senadora es mantener un contacto directo y constante con las autoridades locales, escuchando sus necesidades y sumando esfuerzos para lograr resultados tangibles en beneficio de sus comunidades.

Araceli Saucedo reiteró que continuará siendo una aliada de las y los michoacanos, impulsando una agenda que promueva el desarrollo regional, la justicia social y la identidad que caracteriza al estado.

