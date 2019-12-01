Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 19:59:33

Querétaro, Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Tras la controversia nacional que se desató el pasado fin de semana por la intervención policial y la suspensión del concierto del cantante Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, debido a la interpretación de temas señalados como apología del delito, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, sentenció que en la entidad la ley se respeta sin excepciones.

Calificó el episodio como un asunto concluido, al señalar que el propio equipo de representación del artista ya ofreció una disculpa oficial por los hechos.

"Eso ya quedó aclarado. Ya el propio representante pidió una disculpa y ya es un tema en el que se aplicó la ley".

Pese al eco mediático y los cuestionamientos sobre si el operativo y las medidas restrictivas contra los corridos tumbados enviaban una señal negativa del estado, el gobernador restó peso a las críticas y presumió el flujo de asistentes al recinto ferial.

Destacó que el evento mantiene una gran respuesta por parte de las familias queretanas y visitantes de otras regiones, reportando jornadas históricas de asistencia en la feria:

Resaltó que tan solo en la jornada dominical posterior al incidente se registró la presencia de 34 mil 800 asistentes, marcando la mayor afluencia en lo que va de la edición.

Llamó a la ciudadanía a continuar acudiendo a las celebraciones en un entorno de paz, orden y convivencia familiar.

Sobre si la sanción al intérprete sentará un precedente para que ningún otro artista intente pasar por alto las regulaciones locales sobre la apología del delito, el gobernador fue contundente con la política de su administración: "Aquí en Querétaro se aplica la ley".