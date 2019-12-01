Aprueban legisladores del Congreso de Querétaro realizar mesas de trabajo para armonizar la nueva Ley General de Aguas

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Para construir un proceso abierto, técnico y participativo que permita adoptar el marco jurídico estatal a la nueva normatividad nacional, escuchando de manera directa a los productores usuarios del agua, ejidos, comunidades rurales y organizaciones del sector los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable aprobaron realizar mesas de trabajo para armonizar la nueva Ley General de Aguas.

Sully Yanira Mauricio Sixtos, presidenta de la comisión en mención refirió que en estas mesas de trabajo se busca incorporar la visión técnica de expertos, universidades y autoridades competentes, garantizando la certeza jurídica, sostenibilidad hídrica y equilibrio entre el uso productivo del agua y la protección del medio ambiente.

Explicó que la armonización con la nueva Ley General de Aguas, aprobada a nivel federal, es necesaria pues en la entidad, la actividad agropecuaria enfrenta retos crecientes derivados del estrés hídrico, el crecimiento urbano y el cambio climático, por lo que esa discusión no debe hacerse de manera improvisada.

Por lo que, adelantó, en próximos días convocará a representantes de dependencias estatales y autoridades federales correspondientes en la materia, municipios, distritos de riego y a distintos actores involucrados, para establecer un calendario para la metodología de este trabajo.

Hizo del conocimiento a los diputados presentes de las comunicaciones turnadas a esta comisión legislativa, que tienen como finalidad compartir acuerdos legislativos emitidos por congresos de otras entidades federativas a efecto de que, en el ámbito de competencias y facultades de esta comisión, se dé cuenta de su contenido.

Mencionó el Acuerdo legislativo suscrito por el Congreso de Jalisco por el cual se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que se sumen al exhorto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno federal para que impulsen conjuntamente un Programa Nacional de Homologación del precio de garantía del maíz.

Así como el Acuerdo legislativo suscrito por el Congreso del Estado de San Luis Potosí por el cual se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que se sumen en el marco de sus atribuciones implementen acciones emergentes para identificar y combatir de manera preventiva la plaga del gusano barrenador.

El diputado Mauricio Cárdenas Palacios dijo asumir su compromiso como nuevo secretario de esta comisión, como una encomienda que representa una obligación con miles de familias que viven del campo mexicano, ya que en el país.

Recordó que, más de 6.8 millones de personas dependen directamente de las actividades agrícolas y ganaderas; y considerando la cadena productiva completa como transporte, transformación, comercialización y exportación, este sector genera más del 8 por ciento del empleo nacional; además aporta más del 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto, siendo uno de los pilares de la soberanía alimentaria y estabilidad económica.

“Mi compromiso como secretario de esta comisión será trabajar con responsabilidad y cercanía con el sector productivo con una visión de largo plazo, impulsando un trabajo legislativo que priorice la sanidad agropecuaria y la prevención de plagas y enfermedades; el fortalecimiento de programas de apoyo, productivo y financiamiento rural; la modernización del campo mediante innovación, tecnificación y capacitación; y la defensa de condiciones dignas y seguras para quienes producen nuestros alimentos”.