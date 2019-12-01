Aprueban en comisiones unidas del Congreso de Michoacán 52 Leyes de Ingresos municipales

Aprueban en comisiones unidas del Congreso de Michoacán 52 Leyes de Ingresos municipales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 19:07:30
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Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- En reunión de Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto, y Cuenta Pública, junto con la Hacienda y Deuda Pública analizador, discutieron y dictaminaron 52 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2027.

En la reunión de trabajo encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Giulianna Bugarini Torres y Alfredo Anaya Orozco, las y los legisladores buscaron que dichas leyes permitan recaudar los recursos para hacer frente a las necesidades de sus pueblos y sus habitantes, sin afectar a los mismos.

Con incrementos que van desde el 1 al 5 por ciento en lo general, las y los diputados Baltazar Gaona, Sandra Arreola, Antonio Salas y Melba Albavera, aprobaron los municipios de Acuitzio, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Ario de Rosales, Briseñas, Carácuaro, Chucándiro, Charo, Churintzio, Coeneo, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Erongarícuaro, Huandacareo, Huaniqueo, Huiramba, José Sixto Verduzco, Lázaro Cárdenas, Madero, Marcos Castellanos, Múgica, Ocampo, Pajacuarán, Parácuaro, Puruándiro, Quiroga, Tacámbaro,  Tanhuato, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuzantla, Tzitzio, Venustiano Carranza, Vista Hermosa y Ziracuaretiro.

Así como los municipios de Álvaro Obregón, Aquila, Arteaga, Buena Vista, Charapan, Cherán, Churumuco, Ecuandureo, Morelos, Nocupétaro, Paracho y San Lucas, ayuntamientos que en comparación con su Ley de Ingresos vigente no presentaron cambios, cabe señalar, que los 52 dictámenes serán turnados al Pleno Legislativo para su discusión y votación.

Finalmente, las y los legisladores coincidieron en la importancia de cuidar que los incrementos no afecten a las y los ciudadanos, pero que el municipio cuente con los ingresos suficientes para cubrir los rubros como: agua potable y saneamiento, recolección de basura y limpieza, alumbrado público, mantenimiento vial, seguridad, salud, cultura, entre otras.

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