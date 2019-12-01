Aprueban en Comisiones reforma a la Ley de Amparo

Aprueban en Comisiones reforma a la Ley de Amparo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 07:22:21
Ciudad de México, a 14 de octubre 2025.- Las Comisiones Unidas de de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones enviadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Ley de Amparo.

La votación registró 56 sufragios a favor, por parte de los legisladores de los partidos integrantes de la Cuarta Transformación (4T), mientras que la oposición registró 11 sufragios en contra, así como una abstención de la morenista, Olga Sánchez Cordero.

Cabe señalar que las y los diputados modificaron el artículo transitorio que establecía la retroactividad de la Ley de Amparo, tal y como lo solicitó la jefa del Ejecutivo federal en la previa.

La más reciente modificación establece que los asuntos en la materia que se encuentren en trámite continuarán con el proceso actual hasta su finalización “conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”, y no “conforme a las disposiciones que establece este decreto”, como lo señalaba la minuta remitida por la Cámara Alta.

