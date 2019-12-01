Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 16:36:47

Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- Para fortalecer la protección y el cuidado responsable de los animales de compañía, los legisladores que integran la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Local aprobaron la iniciativa que promueve el uso responsable de la correa y establece consecuencias legales por los daños derivados de omitir esta medida de seguridad.

La propuesta presentada por la diputada María Leonor Mejía Barraza, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), contempla adicionar la fracción IV al artículo 1817 y reformar el artículo 1818 del Código Civil del Estado de Querétaro, en materia de responsabilidad animal, con la finalidad de fortalecer las obligaciones de quienes tienen bajo su cuidado animales de compañía y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo tanto a las mascotas como a las personas.

Mejía Barraza destacó que los animales de compañía forman parte fundamental de las familias, al brindar afecto, bienestar emocional y beneficios para la salud, particularmente entre las personas adultas mayores, para quienes representan una importante fuente de compañía.

Señaló que integrar a un animal de compañía a una familia también implica asumir una responsabilidad moral y legal para garantizarle una vida digna, libre de maltrato, abandono o negligencia.

“Quienes decidimos integrar a un animal de compañía a nuestra vida asumimos, desde ese momento, una responsabilidad moral y legal que implica garantizarle una vida digna, con cuidado, respeto y libre de cualquier forma de maltrato, abandono o negligencia”.

Explicó que la iniciativa busca establecer reglas claras de convivencia y corresponsabilidad, de manera que las personas tutoras asuman las consecuencias y cubran los daños o afectaciones que pudieran ocasionarse por omitir el uso de la correa.

Subrayó que esta medida no solamente busca prevenir accidentes, conflictos vecinales o daños a terceros, sino también proteger la integridad de los propios animales, promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad en los espacios públicos y privados.

“El uso de la correa no solo representa una medida de seguridad, sino también una expresión de cuidado, respeto y compromiso hacia los demás”.

Reconoció la disposición y sensibilidad de las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para analizar y dictaminar una propuesta que coloca el bienestar animal y la seguridad de las familias como prioridades.

Reiteró que la protección de los animales de compañía requiere del compromiso de toda la sociedad y destacó que esta reforma representa un avance hacia una convivencia más segura, respetuosa y responsable.

“El bienestar de nuestros animales también es reflejo de nuestra calidad humana y del tipo de sociedad que aspiramos a construir”.