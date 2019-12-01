Aprueba el Consejo Consultivo de la FGE de Michoacán el Plan de Persecución de Delitos 2025-2034

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- En el marco de la Primera Sesión Extraordinaria 2025 del Consejo Consultivo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó trabajos institucionales orientados al fortalecimiento de la procuración de justicia en la entidad, destacando la aprobación de instrumentos.

Sobre el particular se informó que la sesión se hizo bajo la presidencia del Fiscal General, Carlos Torres Piña, con la participación de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como consejeras y consejeros ciudadanos, declarándose la existencia de quórum legal para sesionar y validad los acuerdos tomados.

Durante el desarrollo del orden del día, las y los integrantes del Consejo aprobaron el Plan de Persecución de Delitos del Estado de Michoacán 2025-2034, instrumento rector que establece directrices, prioridades y el marco estratégico que orientará la investigación y persecución de los delitos en la entidad, consolidándose como eje fundamental para la actuación institucional de la FGE.

Asimismo, se realizó la presentación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al Servicio de las Víctimas, y de su Reglamento, resaltando su importancia para regular la organización, funcionamiento, atribuciones, estructura y principios de actuación de la institución, con enfoque en la atención a víctimas.

De igual forma, el Fiscal General expuso el Proyecto de Presupuesto 2026, orientado a garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución, así como a atender sus necesidades operativas y estratégicas.

En el marco de los trabajos del Consejo también se dialogó sobre la relevancia del foro DESCONEK-TATE y RECONEK-TATE, como espacio de reflexión y participación dirigido a fortalecer la prevención, la reconstrucción del tejido social desde el ámbito familiar y escolar.