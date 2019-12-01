Aprueba el Congreso de Michoacán reforma histórica para erradicar el matrimonio infantil: diputada Sandra Arreola Ruiz

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.– Con un llamado contundente a proteger a las infancias, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, subió a la tribuna con la reforma que erradica de manera definitiva el matrimonio infantil en el estado. La legisladora recordó que esta reforma nació de una iniciativa que ella misma presentó hace algún tiempo, impulsada por la convicción de que "ninguna niña ni ningún niño vuelva a ver su infancia arrebatada por responsabilidades de adulto".

Durante su intervención, Arreola Ruiz enfatizó que esta reforma no es un mero trámite legislativo, sino una decisión de Estado para garantizar el interés superior de la niñez. "Hoy estamos decidiendo si como Estado vamos a proteger de verdad a nuestras niñas, niños y adolescentes, o si vamos a permitir que sigan cargando con un futuro que no eligieron y violencias que no les corresponden", expresó desde la tribuna.

La diputada del PVEM subrayó que el matrimonio infantil no es una tradición ni una decisión libre, sino una consecuencia directa de la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. De acuerdo con cifras presentadas en el Congreso, en México se registran aproximadamente 153 mil matrimonios al año en los que al menos una de las personas es menor de 18 años. Michoacán se encuentra entre las entidades con mayor incidencia, superando en algunas regiones el 10% de los registros .

"Detrás de cada cifra hay un niño o una niña que deja la escuela y abandona sus sueños por una nueva vida que no eligió, para la que no estaba preparada y que le roba su derecho a ser niño", añadió la legisladora.

Diversos organismos internacionales han documentado que las uniones tempranas tienen consecuencias devastadoras para el desarrollo integral de las infancias. Según datos citados por la diputada, quienes contraen matrimonio antes de los 18 años tienen hasta un 50% menos de probabilidades de concluir la educación secundaria . Además, esta práctica expone a las niñas a mayores riesgos de violencia doméstica, embarazo precoz y abandono escolar, perpetuando ciclos de pobreza y vulnerabilidad que impactan a familias y comunidades enteras .

"Casarse a temprana edad implica enfrentar mayores riesgos de violencia, de embarazo precoz y de abandono escolar. Esto no solo afecta su presente, también limita su futuro", advirtió Arreola Ruiz.

La reforma aprobada fortalece el marco legal para garantizar que la mayoría de edad sea un requisito indispensable para contraer matrimonio, poniendo en el centro el interés superior de la niñez y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con esta modificación, se eliminan cualquier dispensa o excepción que permitiera a menores de 18 años casarse, cerrando la puerta a prácticas que durante años han vulnerado los derechos humanos de las infancias en comunidades indígenas y rurales, erradicando así el matrimonio infantil en Michoacán.

"Las niñas y los niños no están hechos para ser esposas, esposos, madres o padres. Están hechos para aprender, para jugar, para crecer protegidos y acompañados. Su lugar está en la escuela, en sus hogares, en espacios seguros donde puedan desarrollarse plenamente", sentenció la diputada.

Con la aprobación de este dictamen, Michoacán se suma a las entidades que han armonizado su legislación para erradicar el matrimonio infantil, enviando un mensaje claro de que las infancias deben ser protegidas y que su lugar está en la escuela, el juego y el desarrollo pleno, no en uniones forzadas que limitan su futuro.