Aprueba el Ayuntamiento de Querétaro el Programa de Obra Anual 2026

Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- Durante sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Programa de Obra Anual 2026, el cual contempla una inversión superior a mil 100 millones de pesos destinada a la ejecución de 50 obras y estudios con un monto superior a las mil 104 millones de pesos, en las que se prioriza la obra social, con el objetivo de emparejar la cancha para todas y todos los queretanos.

El proyecto se contempla que el 70 por ciento de las obras correspondan a obras pluviales e hidráulicas, así como el mejoramiento y la construcción de la red de drenaje sanitario, red de agua potable, red de alcantarillado, mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades en distintos puntos de la capital.

Además, de la construcción de un estacionamiento público en la Central de Abastos, la construcción del Centro de Atención Municipal Norte, la construcción del Centro para la Atención de Autismo y la rehabilitación de la infraestructura para la creación del Foro Querétaro.

Durante la discusión, algunos regidores cuestionaron la cantidad de proyectos incluidos y los costos estimados para algunas acciones; sin embargo, la propuesta quedó avalada con 11 votos a favor al considerar que prioriza la obra social y la mejora de servicios básicos en colonias y comunidades.

De acuerdo con la información presentada, el programa incluye trabajos de mejoramiento y construcción de redes de drenaje sanitario, agua potable y alcantarillado, así como la rehabilitación de superficies de rodamiento en vialidades de la ciudad.

En la misma sesión se aprobó el acuerdo que reforma el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro en su artículo 297, con el propósito de actualizar y fortalecer sus disposiciones.

También las y los regidores votaron a favor de autorizar a la Secretaría de Desarrollo Urbano llevar a cabo los trámites correspondientes para la actualización de los instrumentos urbanos del Municipio de Querétaro, con la finalidad de planificar y regular el desarrollo con orden y rumbo.

También se autorizó la asignación de uso de suelo para el predio urbano con clave catastral 14 01 001 21 216 020, delegación Epigmenio González; así como la asignación de uso de suelo y la modificación a la normativa por zonificación para el predio urbano con clave catastral 14 03 110 02 013 024 en la delegación Santa Rosa Jáuregui; y la modificación a la normativa por zonificación pera el predio urbano con clave catastral 14 01 001 19 060 031.

Por último, se aprobó el acuerdo por el que se reconoce como beneficiaria del finado Juan José Hernández Balderas a la ciudadana Inocencia Chávez Martínez y se aprueba iniciar el trámite de pensión por muerte.