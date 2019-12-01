Aprueba Congreso de Michoacán glosas de derechos humanos y justicia del 4° Informe de Gobierno

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los principios de transparencia, la rendición de cuentas y la gobernabilidad, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó las glosas en materia de derechos humanos y justicia en relación al Cuarto Informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal.

En sesión extraordinaria las diputadas y los diputados locales avalaron el dictamen elaborado por la comisión de Derechos Humanos, mediante el cual se exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que implemente acciones en materia de reclutamiento forzado con énfasis en niñas, niños y adolescentes; fortalezca la seguridad pública como garantía del derecho a la vida y a la seguridad personal; y a que tenga una coordinación institucional en atención integral a víctima.

Además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y sanción a violaciones cometidas por servidores públicos: reforzar protección y políticas específicas para grupos en situación de vulnerabilidad; todo ello, a fin de contribuir de manera sustantiva al fortalecimiento del Estado de Derecho, la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos en Michoacán.

Paralelamente, la Comisión de Justicia presentó el dictamen correspondiente del estudio y análisis del rubro denominado “Armonía, Paz y Reconciliación”, del Cuarto Informe de Gobierno del Estado, mismo que fue aprobado por las y los integrantes de la 76 Legislatura.

Finalmente, en dicho asunto se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad realicen las acciones y programas necesarios a efecto de fortalecer la impartición de justicia en la entidad conforme a lo establecido en la reforma Constitucional del Poder Judicial.