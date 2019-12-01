Aprueba Comisión de Participación Ciudadana, declarar e inscribir con letras doradas la leyenda “2025, Año del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de Querétaro de 1825”

Querétaro, Querétaro, a 7 de agosto de 2025.- En sesión de trabajo de la Comisión de Participación de Ciudadana en la LXI Legislatura del estado, presidida por el diputado Mauricio Cárdenas Palacios, e integrada por los legisladores Luis Gerardo Angeles Herrera, secretario, y Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, aprobaron el proyecto de dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que se declara y se inscribe con letras doradas la leyenda “2025, Año del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de Querétaro de 1825”.



Previo a la votación, el diputado Gerardo Angeles Herrera, expresó que todos los temas y la agenda legislativa del Congreso del Estado, y en particular de esta Legislatura, han representado una tarea ardua, construir acuerdos en torno a asuntos que impactan de una u otra manera a distintos sectores de la población, abordando temas económicos, medioambientales, sociales, políticos y otros; felicitó al diputado Mauricio Cárdenas, autor de dicha iniciativa, por la visión de recordar que el Congreso del Estado, forma parte fundamental de la historia de nuestro estado, el cual dijo, ha sido pilar y protagonista en momentos clave que han marcado profundamente el rumbo de la vida nacional.



“Como presidente de esta Mesa Directiva y comprometido con la importancia de rememorar el desarrollo político de nuestro estado, seguiré en lo particular, apoyando e impulsando acciones legislativas como la que hoy propone el diputado Mauricio Cárdenas, declarar al año 2025, el Año del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de Querétaro de 1825; esta iniciativa representa un tributo institucional y republicano a uno de los momentos fundamentales de nuestro estado: la Promulgación de nuestra primera Constitución, el 12 de agosto de 1825. Se trata de la base sobre la cual Querétaro comenzó a forjar su identidad, como entidad libre, soberana y comprometida con los principios del federalismo mexicano, el establecimiento del Estado de Derecho, la división de poderes y una vida democrática moderna. Como diputadas y diputados integrantes de esta LXI Legislatura tenemos el deber de reafirmar nuestro compromiso con el presente y con las generaciones futuras, sigamos construyendo juntas y juntos, un estado digno de los ideales que inspiraron a nuestros primeros legisladores”, expresó Gerardo Ángeles.



En su intervención, el diputado Mauricio Cárdenas Palacios, recordó que hace dos siglos, Querétaro no sólo escribió una Constitución, sino que escribió el primer capítulo de su libertad; ya que la Constitución de 1825, fue la primera ley fundamental propia de Querétaro, representando un mito clave en la organización jurídica institucional del estado tras la Independencia.



“El 12 de agosto es una fecha histórica en la vida democrática de Querétaro, fue en 1825, que se promulgó la primera Constitución Política del Estado de Querétaro, documento que no sólo trató de letras impresas en papel, sino los sueños de libertad que el pueblo queretano había alcanzado; la Constitución de 1825 fue el primer latido institucional en un Estado que deseaba regirse por sus propias leyes, fue el inicio del constitucionalismo local, el cimiento de un Querétaro Libre y Soberano, hoy 200 años después esa llama sigue encendida, y más que una celebración, este Bicentenario es un llamado a renovar el compromiso con la legalidad, con la participación ciudadana y con la defensa inquebrantable de nuestras libertades; inscribir con letras doradas la leyenda `2025, Año del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de Querétaro de 1825´, en nuestro recinto legislativo, no es sólo un homenaje, es un acto de memoria, pero también de esperanza, porque el recordar de dónde venimos, entendemos mejor hacia dónde queremos ir; emitir este decreto, permite un honrar oficialmente el origen del estado moderno de Querétaro, reconociendo el momento en que se sentaron las bases de su gobierno autónomo, representativo y republicano. Hoy más que nunca recordamos que cuando un pueblo escribe su propia ley, escribe también su libertad; sigamos escribiendo esa libertad con responsabilidad, con unión y con amor por Querétaro”, enfatizó Mauricio Cárdenas.



En Asuntos Generales, el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, expresó su reconocimiento a la iniciativa para reconocer los hechos que forman parte de la historia de Querétaro; asimismo, solicitó a sus compañeros legisladores, para que a través de la Comisión de Participación Ciudadana, se incentive la participación de los ciudadanos en la agenda legislativa que se analiza. “Que seamos los tres esos promotores con los ciudadanos, que se generen esos instrumentos que ya están en la ley, que participen también, y ya me ha comentado el presidente esta comisión, Mauricio Cárdenas, que vamos a ir ya de gira, para justamente junto con los municipios, convocar, promover el que también en los municipios, la ley de Participación Ciudadana, se reglamente a nivel de los municipios, y esto también coadyuve a la participación de los ciudadanos, que conozcan que hay instrumentos de participación, jurídicos y normales”.



Finalmente, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, diputado Mauricio Cárdenas, luego de expresar que la herramienta más poderosa que existe en la política, es la participación ciudadana, y por lo tanto deben de escuchar a la ciudadanía y darle a conocer lo que se está haciendo en la Legislatura, informó que es importante socializar los nuevos mecanismos y herramientas que tiene la nueva Ley de Participación Ciudadana.



“Y es por eso que arrancaremos el 19 y 20 de agosto, en El Marqués será el 19 de agosto, donde participarán los municipios de Querétaro, Huimilpan, Corregidora, Colón y Pedro Escobedo. La segunda fecha será en San Juan del Río, donde participarán Tequisquiapan Cadereyta, Ezequiel Montes, San Joaquín y Amealco; invitar por supuesto a los presidentes municipales, si desean asistir, y si no es importantísimo para nosotros, que manden representantes todos los municipios, ya que estas son herramientas que les van a ayudar a ustedes en su gobernanza, con su ciudadanos, con sus representados, para que nos ayuden a hacer esta convocatoria de que puedan asistir, que inviten a la sociedad civil; y a finales de mes, todavía no tenemos las fechas exactas, también estaremos en el semidesierto y en la zona serrana para tener estos foros de las nuevas herramientas de participación ciudadana con los 18 municipios del estado de Querétaro”, finalizó el diputado Mauricio Cárdenas Palacios.