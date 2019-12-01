Aprueba Ayuntamiento iniciativa de Yankel Benítez para fortalecer la protección civil en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- En Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Michoacán en materia de protección civil.

La propuesta será remitida al Congreso del Estado y tiene un objetivo claro: garantizar que la protección civil sea reconocida como un derecho de las personas y como una función esencial del estado, fortaleciendo así la prevención y la atención ante cualquier contingencia.

Durante la sesión, Yankel Benítez agradeció el respaldo de las comisiones y de quienes integran el Cabildo, y destacó la trascendencia de esta reforma: “Es sumamente importante, en virtud de que lo que permite, en caso de que el Congreso haga esta reforma a la Constitución, será el reconocer el derecho de las personas a la protección civil en casos de emergencia, el que se pueda crear un sistema de gestión de riesgos a nivel estatal, y que se reconozca la parte que tiene que ver con protección civil, rescate y bomberos como una función esencial del Estado”.

El Secretario subrayó que esta iniciativa está alineada con la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, enfocada en proteger a las familias, anticiparse a los riesgos y fortalecer la capacidad institucional para actuar con eficacia cuando más se necesita.

Además, enfatizó que representa un reconocimiento firme a la labor de mujeres y hombres que integran los cuerpos de protección civil, rescate y bomberos, quienes con entrega y profesionalismo trabajan todos los días para salvaguardar la vida y el patrimonio de la población.