Aprueba Ayuntamiento de Querétaro el programa “Ayudas Sociales de Primer Contacto”

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2025.- En Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por mayoría de votos el Programa “Ayudas Sociales de Primer Contacto” y sus Reglas de Operación, el cual busca promover el apoyo social en beneficio de las familias de la capital queretana.



Este programa tiene como objetivo el brindar apoyo integral a las y los habitantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica o emergente para contribuir a mejorar su calidad de vida mediante apoyos económicos y en especie en los ámbitos de salud, educación, cultura, deporte, necesidades prioritarias, así como también para personas morales.



En otro punto de la orden del día, las y los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría de votos el acuerdo por el que se autoriza el cumplimiento al 10 por ciento del área de donación, derivado del proyecto ubicado en los predios urbanos con claves catastrales 14 01 001 41 180 003 y 14 01 001 41 090 006, esto en la delegación municipal de Epigmenio González.



Asimismo, se aprobó por mayoría la autorización del incremento de densidad, así como la modificación a la normatividad por zonificación para el predio urbano identificado con clave catastral 14 01 001 37 165 006, ubicado en la delegación Josefa Vergara y Hernández.



De la misma forma, se aprobó la relotificación, ratificación de la nomenclatura de vialidades y venta de lotes del asentamiento humano denominado “Pedregal del Cimatario II”, perteneciente a la delegación Josefa Vergara y Hernández.



Además, por mayoría de votos de las y los regidores, fue aprobado el acuerdo por el que se reconoce como beneficiaria del finado Ismael Álvarez Gutiérrez a la ciudadana Ma. Margarita Acosta Vargas, así como la aprobación para iniciar el trámite de pensión por muerte.