Aprovecha los descuentos que te ofrece el Gobierno de Morelia durante el “Buen Fin”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 14:09:30

Morelia, Michoacán; 12 de noviembre de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia, a través de su Tesorería Municipal, invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos disponibles con motivo del “Buen Fin”, que representan importantes facilidades para ponerse al corriente en sus pagos en los múltiples puntos de atención para el uso de morelianos y morelianas.

Los beneficios aplicables para el “Buen Fin” son:

* Impuesto Predial: condonación de 100% en multas o prescripción de 2020 y anteriores.

* Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles: condonación de 100% en multas.

* Impuestos sobre Lotes Baldíos sin Bardear o Falta de Banqueta: condonación de 100% en multas.

* Infracciones a los Distintos Reglamentos en Cobro Coactivo: condonación del 90% en infracciones.

Adicionalmente se contará con descuentos en Impuesto Predial, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Impuestos sobre Lotes Baldíos sin Bardear o Falta de Banqueta.

Algunos de los puntos habilitados de 9:00 a 15:00 horas para recibir los pagos, son: El Centro Administrativo de Morelia (CAM), el Mercado de San Juan, el Panteón Municipal, la Coordinación de Protección Civil, el Colegio de Morelia, el Rastro Municipal, la Clínica Poniente, la Unidad Deportiva “Indeco”.

Así como las oficinas centrales del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) (avenida Acueducto) y la Plaza Escala Morelia.

A lo anterior se suman las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de los Reyes, con el objetivo de brindar cercanía, agilidad y comodidad para la atención de la ciudadanía.

Además, durante el fin de semana, también es posible pagar el predial y otros servicios en las siguientes ubicaciones: los Juzgados Cívicos de la Policía Morelia (09:00 a 13:00 horas), el Panteón Municipal (09:00 a 13:00 horas) y la Clínica Poniente (08:00 a 19:00 horas).

Asimismo, puede realizarse el pago en línea disponible las 24 horas a través del portal oficial: www.morelia.gob.mx

Con todas acciones orientadas a la facilidad de sus pagos, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso por apoyar el bolsillo de los contribuyentes y brindar comodidades para sus trámites, con el objetivo de seguir construyendo el mejor lugar para vivir.