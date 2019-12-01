Aprovecha la última semana de descuento en el Predial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 13:11:42
Morelia, Michoacán; 20 de febrero de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia invita a la ciudadanía a aprovechar la última semana de descuentos en el pago del predial, la cual será a partir del lunes 23 con un 5% con el objetivo de brindar facilidades a las familias morelianas cumplidas en sus contribuciones. 

Cabe recordar que, con el objetivo de que los contribuyentes accedan a este apoyo durante los primeros meses del año, el Ayuntamiento de Morelia ofreció un 10% de descuento al predial durante todo enero, mismo que se mantuvo en un 5% durante febrero, por lo cual la fecha límite es la próxima semana para aprovechar la promoción. 

Además del nuevo Centro Administrativo de Morelia (CAM) y sus Juzgados Cívicos, se cuenta con más de 20 sitios fijos de recaudación en funcionamiento, de lunes a viernes, en un horario de 08:30 a 15:30 horas, ubicados estratégicamente en distintos puntos de la mancha urbana y las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de los Reyes.

El Ayuntamiento de Morelia reitera la invitación al pago del predial, ya que una sana recaudación se traduce en más obras y acciones para seguir construyendo en la capital michoacana el mejor lugar para vivir.

