¡Aprovecha el Buen Fin! OOAPAS condona hasta el 80% de multas y recargos

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2026.– Con el propósito de brindar alternativas que faciliten la regularización de adeudos y apoyen la economía de las familias morelianas, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) mantiene vigente su programa Buen Fin 2026, mediante el cual ofrece un 80 por ciento de descuento en multas y recargos durante todo el mes de noviembre.



Esta campaña, disponible del 1 al 30 de noviembre, contempla a usuarios de los servicios doméstico, comercial e industrial, quienes podrán aprovechar este beneficio para ponerse al corriente en sus cuentas. Además, se ofrecen facilidades de pago a meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes, de hasta 3, 6 y 12 meses.



Entre las instituciones y plataformas participantes se encuentran: Afirme, Inbursa, BanRegio, BanBajío, Invex, Liverpool Visa, Konfío, Santander, Worldpay, Banorte, Suburbia Visa, Banco Azteca, Mifel, RappiCard, Scotiabank, Banco Multiva, Falabella (Soriana), Certipay, Cheqpay y Klar.



A través de este programa, OOAPAS busca acercar opciones de pago accesibles a las y los morelianos, incentivar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y fortalecer la recuperación de cartera vencida, cuyos recursos contribuyen a mantener y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio.



Las personas interesadas pueden acudir a cualquiera de los siguientes módulos de atención, de lunes a viernes:



• Oficinas Centrales: Av. Acueducto 1896, colonia Chapultepec Norte. Horario: 08:00 a 17:00 horas.



• Módulo Pozo Oro: Calle Guillermo Prieto 601, colonia Industrial. Horario: 08:00 a 15:00 horas.



• Módulo Carrillo Puerto: Calle Mártir de Mérida s/n, esquina con Mayapán. Horario: 08:00 a 15:00 horas.



• Oficinas Villas del Pedregal: Av. de la Cantera 707, colonia Villas del Pedregal II. Horario: 09:00 a 15:00 horas.



El organismo invita a las y los usuarios a aprovechar esta oportunidad antes de que concluya noviembre y a realizar sus pagos para mantener sus cuentas al corriente, contribuyendo así al fortalecimiento de los servicios que hacen posible el bienestar y desarrollo de Morelia