Aprobará el IEEQ cronogramas y presupuestos para plebiscitos en próxima sesión de Consejo: Grisel Muñiz 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 19:17:04

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez, informó que en la próxima sesión del Consejo General se aprobarán los cronogramas y presupuestos para los plebiscitos de los municipios de Cadereyta de Montes y Querétaro.

Puntualizó que el IEEQ efectuará en marzo del 2026 la consulta para la municipalización del servicio de agua potable y drenaje en Cadereyta de Montes y en el mes de abril, del mismo año, el de la construcción del teleférico para la zona de Menchaca Bolaños en el municipio de Querétaro.

Mencionó que, bajo la nueva Ley de Participación Ciudadana, estos ejercicios se equiparán en su organización a una elección formal, por lo que incluirán la instalación de casillas, reclutamiento de funcionarios y promoción casa por casa.

El IEEQ adelantó que el plebiscito de Querétaro contará con más de 500 casillas físicas y 30 digitales proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Recalcó que los costos serán absorbidos en su totalidad por los municipios.