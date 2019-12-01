Apoyará el Ayuntamiento de Querétaro a los comerciantes afectados por la construcción del Tren México-Querétaro con programas sociales

Querétaro, Querétaro, a 17 de marzo de 2026.- A través de los programas sociales es como el municipio de Querétaro apoyará a los comerciantes afectados por las bajas ventas que se registran en la zona donde se realiza la obra federal por el Tren México-Querétaro, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Estamos muy al pendiente de las necesidades de cada uno de los comerciantes. Afortunadamente, la afectación ha sido mínima para toda la zona comercial del Tepe. Son únicamente 12 o 13 negocios, los que están pegados a la obra entre Riva Palacio y el puente, los que han resentido un impacto”.

Esto, luego de que muchos comerciantes han denunciado que desde que iniciaron las obras en el Puente de El Cerrito, sobre avenida Corregidora Norte, lunes 26 de enero, muchos comercios se han visto afectados en sus ventas e incluso hay quienes incluso comentaron a montar letrero con la leyenda de “se renta”.

Macías Olvera aseguró que la intervención en la zona ha generado una afectación mínima en la dinámica comercial de la zona del Tepe, gracias al trabajo de prevención y coordinación entre el municipio y el Gobierno estatal.

Destacó que el resto de los más de mil establecimientos en el barrio y zonas aledañas mantienen sus ventas de manera estable, incluyendo el tianguis, que se ha desarrollado sin contratiempos.

“La dinámica comercial ha sido buena por el trabajo de planeación que hicimos en el municipio, haciendo equipo con el Estado”.

Recordó que la Federación se comprometió a otorgar compensaciones económicas a los negocios afectados, y que el municipio está acompañando las solicitudes en las mesas de trabajo correspondientes. “Estamos exigiendo a la Federación que cumpla con el apoyo prometido. No vamos a dejar a nadie atrás”.

Respecto al avance de la obra, indicó que los trabajos marchan a buen ritmo y ya se ha retirado parte del puente, lo que permite prever que los tiempos establecidos se cumplirán para reducir al máximo las molestias a la ciudadanía.

“Lo primero es que la afectación sea mínima y que quienes sí han tenido impacto reciban el acompañamiento necesario. Nuestra responsabilidad es que nadie se quede fuera”.