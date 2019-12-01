Apoya SEDEA a productores de Pinal de Amoles y Arroyo Seco por pérdidas en la contingencia

Querétaro, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, Rosendo Anaya Aguilar, encabezó la entrega de tarjetas de apoyo a productores de Pinal de Amoles y Arroyo Seco que padecieron los estragos de la contingencia climática que se presentó el pasado 10 de octubre.

En ambos municipios se tienen identificados daños en más de mil 200 hectáreas pertenecientes a mil 84 productores distribuidos en 117 comunidades de estas dos demarcaciones, con una afectación, básicamente, en cultivos de maíz, frijol, frutales y hortalizas.

Anaya Aguilar mencionó la preocupación del gobernador Mauricio Kuri por contar con una rápida evaluación de los daños y, sobre todo, hacer los ajustes al presupuesto para dar una pronta respuesta a los productores agropecuarios e impulsarlos a reactivar su economía.

“Pues entonces, el Gobernador, de allí es donde dice, a ver, hay que detectar exactamente el número, la cantidad y vamos viendo de qué manera les podemos ayudar, y por eso es que se destina una cantidad importante de dinero, de millones de pesos para los caminos, para los enseres, para las despensas, para todo lo que es el tema de las viviendas, y en ésta de manera particular, le quita a otras cosas que tenía programadas por hacer para poderle poner dinero a esta área y poderles ayudar a todos ustedes.”, señaló.

En su oportunidad, la presidenta municipal de Pinal de Amoles, Guadalupe Ramírez Plaza, expresó su compromiso para aprovechar al máximo la ayuda recibida y su beneplácito por trabajar de forma coordinada con el Gobierno del Estado.

“La verdad es que hubo muy buena respuesta de parte de ustedes, que también se pusieron las pilas para que este apoyo llegara, porque las cosas no llegan solas, las cosas hay que solicitarlas, primero de buena manera y de buen modo, y segundo, por favor, y tercero, cumplir con los requisitos que se solicitan, porque son apoyos que se tienen que comprobar de que llegaron ustedes, de que llegaron a sus manos”, concluyó.