Apoya la CEDH la campaña “El Sonido de la Vida”, una iniciativa de la Fundación Dante Eludier

Morelia, Michoacán, 09 de julio de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presidida por Josué Mejía, se une a la campaña “El Sonido de la Vida”, una iniciativa de la Fundación Dante Eludier, cuyo objetivo es la prevención y detección oportuna de problemas auditivos.

Esta acción, de carácter totalmente altruista, consiste en la realización de audiometrías aplicadas a personas de entre 6 y 50 años de edad, que presenten problemas auditivos.

Las y los interesados en acceder a este estudio deben realizar su registro a través de la siguiente liga https://forms.gle/F7Cnp2idbDNYaPzSA, o pueden acudir a la Unidad Especializada de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para llenar una ficha con sus datos personales, que sólo serán utilizados para efecto de la campaña.

La primera fecha para la realización de las audiometrías es el lunes 13 de julio, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, en el Auditorio de la CEDH, en calle Fernando Montes de Oca 108, colonia Chapultepec Norte, en Morelia, Michoacán.

Habrá una segunda jornada programada para el martes 21 de julio, en el mismo horario y lugar. En cada una de las fechas, se realizarán un máximo de 70 audiometrías, por lo que se recomienda al público que realice su registro lo más pronto posible.

Cabe señalar que el estudio audiológico está a cargo de personal especializado y que se realiza con equipo de alta gama.

Con acciones de este tipo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán contribuye a que las personas ejerzan su derecho a la salud, a la vez que respalda las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que, como la Fundación Dante Eludier, trabajan a favor de quienes más lo necesitan.

