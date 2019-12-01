Apoya Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas a adultos mayores para continuar con el proceso de obtención de la visa estadounidense a través de Refami

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Un grupo de 30 adultos mayores originarios del municipio de Lázaro Cárdenas emprendió la noche de este lunes un viaje hacia la Ciudad de México para continuar con el proceso de obtención de la visa estadounidense, como parte del programa Refami (Reencuentro Familiar). La salida se realizó con el respaldo del Gobierno Municipal a través del Departamento de Atención al Migrante, instancia que brinda acompañamiento a los solicitantes durante el trámite.

Como parte del procedimiento consular, los participantes deberán acudir al Centro de Atención a Solicitantes (CAS), donde cumplirán con la etapa previa requerida para la gestión del documento migratorio. Este paso forma parte del proceso obligatorio antes de presentarse ante las autoridades consulares de Estados Unidos.

De acuerdo con el itinerario, el grupo tiene programada su cita el próximo 17 de marzo en la Embajada de Estados Unidos en la capital del país, donde cada uno de los solicitantes realizará la entrevista correspondiente para continuar con la solicitud de su visa.

Durante todo el traslado y las gestiones, el Departamento de Atención al Migrante mantiene el acompañamiento del grupo, brindando orientación y seguimiento al proceso. Además, el contingente viaja con personal médico y asistentes que se encargan de atender y vigilar la salud de los adultos mayores, en el marco del programa Refami, una iniciativa que busca facilitar el reencuentro de familias separadas por la migración.