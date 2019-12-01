Aplica Gobierno de Morelia tres ciclos de fumigación en Hacienda Tiníjaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 11:28:28

Morelia, Michoacán; 17 de julio de 2026.- Por instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Bien Común y Política Social continúa con las acciones de limpieza, saneamiento y fumigación para salvaguardar la salud de la ciudadanía en la colonia Hacienda Tiníjaro.

Entre las acciones destacadas se enumeran: la presencia de una unidad médica para atender a la población, la fumigación en vialidades y áreas verdes para disminuir densidad de mosquitos en la zona, sanitización de domicilios, aplicación de cal en cotos con el fin de eliminar agentes patógenos.

Asimismo, el equipo de esta dependencia realizó visitas casa por casa para dotar de plata coloidal a la población para el adecuado manejo y desinfección de alimentos, así como revisar depósitos de almacenamiento de agua y apoyar a los colonos en la disminución del mosquito del dengue en sus primeras fases.

La secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, enfatizó que la forma técnicamente correcta de aplicar la fumigación es cumplir tres ciclos en intervalos de 3 a 7 días, por lo que la población puede confiar en que el Ayuntamiento de Morelia está realizando esta labor en tiempo y forma adecuados.

El Gobierno de Morelia refrenda que sus diferentes áreas operativas se mantienen en labores para salvaguardar a la población en esta temporada de lluvias.