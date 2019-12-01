Apatzingán pronto estrenará tirolesa de Chandio: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 18:12:34

Apatzingán, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- El parque ecoturístico que se está construyendo en la laguna de Chandio contará con tirolesa de 150 metros lineales, esto con la finalidad de promover actividades que le abonen al resarcimiento del tejido social en el municipio de Apatzingán, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal destacó la importancia de que este espacio natural se haya recuperado para edificar un centro de sana recreación, donde las y los jóvenes de Apatzingán y municipios cercanos podrán desenvolverse en un entorno social seguro.

“El parque ecoturístico de Chandio pronto será un espacio donde las y los jóvenes podrán desenvolverse de manera sana, además del principal atractivo turístico de Apatzingán”, subrayó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Gladyz Butanda recordó que esta obra, financiada bajo una inversión estatal de 39 millones 399 mil pesos, presenta un avance del 70 por ciento, por lo que denotó confianza en que pronto estará concluida.

El parque ecoturístico de Chandio contará además con cancha de futbol 7, ciclovía, banquetas amplias para facilitar el andar del peatón, tirolesa, kioscos y sendero deportivo, además de que se reforestarán 8 mil metros cuadrados, por tratarse de un Área Natural Protegida.