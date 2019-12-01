Apagones afectan al 60% de las empresas y merman la competitividad: Coparmex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 17:14:06

Querétaro, México, 9 de julio de 2026.- Los constantes cortes en el suministro de energía eléctrica en la entidad ya pasaron factura al sector productivo, pues el 60 por ciento de las empresas socias han reportado incidencias operativas y paros técnicos debido a las fallas en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reconoció Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro.

Aunque el impacto económico global aún no se encuentra totalmente cuantificado, advirtió que la interrupción de las cadenas productivas genera pérdidas severas y costos extraordinarios que restan competitividad al estado.

Detalló que la interrupción del flujo eléctrico no es un problema menor para la industria, especialmente para aquellas empresas que operan bajo esquemas globales de alta eficiencia.

“Cada apagón se traduce de manera inmediata en "horas-hombre" y "horas-máquina" completamente perdidas y las industrias que trabajan bajo el modelo Just-in-Time (Justo a Tiempo) enfrentan riesgos mayúsculos pues les puede causar inclusive multas por no entregar a tiempo sus mercancías".

Ante la intermitencia del servicio, la presidenta de Coparmex confirmó que existe un nicho de empresarios que ha comenzado a explorar o implementar la generación de su propia energía para salvaguardar la producción. No obstante, precisó que esta no es una solución óptima ni sostenible para todos.

"Sí hay empresas haciéndolo; algunas con energía solar, pero muchas más lo hacen con plantas de diésel. Sin embargo, eso aumenta los costos. Y cuando aumentan los costos, dejamos de ser competitivos y perdemos mercado".

La líder empresarial hizo una dura comparación con el mercado norteamericano, señalando que las fallas energéticas juegan en contra del fenómeno del nearshoring.

"Eso es justamente lo que en Estados Unidos están incentivando para que lleguen las inversiones o que se regresen. ¿Por qué? Porque la energía es más barata en Estados Unidos".

Aseguró que la oficina local de la paraestatal está haciendo lo que puede con los recursos que tiene", por lo que el reclamo debe escalar a la cúpula de la administración pública.

“El llamado de Coparmex Querétaro es directo al Gobierno Federal para que revise urgentemente la productividad de la CFE a nivel nacional y se diseñe una política firme orientada a incrementar la inversión en las redes de transmisión y, sobre todo, de distribución eléctrica”.