Apadrina Reyes Galindo apertura de Casa de Afiliación del PT en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Con la apertura de la Casa de Afiliación del Partido del Trabajo en este municipio, da inicio la ruta de acciones de fortalecimiento partidista en los municipios de la Costa de Michoacán, aseguró el coordinador parlamentario del PT en el Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza.

Al realizar una gira de trabajo por el puerto michoacano, en donde acompañó a liderazgos locales petistas al corte de listón de esta Casa de Afiliación, el diputado local por el Distrito 22, destacó que lo más importante para este movimiento es la conformación ciudadana y que el mensaje llegue a todos los rincones de la entidad.

“El objetivo es contar con un espacio permanente de atención a la ciudadanía, así como consolidar la estructura de nuestro partido en esta región, pues se podrá marcar la diferencia frente a otras expresiones políticas con un trabajo real, de territorio, cien por ciento ciudadano a través de una intensa campaña de afiliación”, señaló Reyes Galindo.

Asimismo, dijo que estas oficinas también fungirán como un centro de gestión y autogestión para la población, pues habrá espacio para entablar diálogos, encuentros con actores sociales, políticos, liderazgos, mujeres, jóvenes, amas de casa, profesionistas, siempre ligados a las causas sociales como lo marcan los principios del Partido del Trabajo.

El líder de la bancada del PT en el poder legislativo michoacano, anunció que a partir del próximo mes de agosto, quienes conforman el equipo de estas oficinas, también saldrán a las calles para recorrer cada rincón de este municipio, en la que brindarán servicios integrales como caravanas de la salud en las comunidades, así como también atenderán gestiones ciudadanas.

Por último, Reyes Galindo, hizo un llamado a las y los simpatizantes de este proyecto transformador, a acercarse a este espacio para construir decisiones de manera colectiva, para marcar juntas y juntos la diferencia en la forma de hacer política: que sea siempre cercana a la gente y con hechos que atiendan los grandes pendientes de este gran municipio.