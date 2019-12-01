Anuncian Sheinbaum y Bedolla primera inversión por mil mdp para el Polo del Bienestar de Michoacán

Ciudad de México, 7 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la primera inversión por mil millones de pesos por parte de la empresa moreliana Citelis para el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar “Parque Industrial Bajío” que se instalará en el municipio de Zinapécuaro.

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario informó que con esta inversión de infraestructura público privada, como parte de una primera etapa, se pone en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, que forma parte del Plan México.

Ramírez Bedolla explicó que el Parque Industrial Bajío, ubicado sobre la autopista de Occidente que comunica a Ciudad de México con Guadalajara, cuenta con 346 hectáreas; con logística y conectividad ferroviaria a través de Canadian Pacific Kansas City, desde el Puerto de Lázaro Cárdenas; y se encuentra a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Morelia, lo que permite tener los servicios aduaneros de primera mano.

El gobernador agregó que Michoacán cuenta con energía eléctrica suficiente y limpia, gas natural para las industrias, y capacidad humana de las universidades y tecnológicos del estado, lo que lo hace atractivo para las inversiones con el propósito de mejorar la calidad vida de la población.

Destacó que esta primera inversión se suma a los más de 13 mil millones de pesos anunciados por la mandataria federal para el Puerto de Lázaro Cárdenas.

“Nuestro Polo de Desarrollo, el Parque Bajío, se conecta directamente vía ferrocarril con el Puerto de Lázaro Cárdenas donde se están ampliando las terminales logísticas de contenedores de Hutchinson Ports y de APM Terminals con una inversión conjunta de 4 mil millones de pesos. Esto coloca a Michoacán en la vanguardia de la logística internacional de mercancías”, indicó.

Detalló que el Plan México atiende a Michoacán de manera integral y que muestra de ello es la ampliación de las terminales de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, así como la construcción de la nueva autopista que que irá de Uruapan a Zamora.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó la importancia de anunciar el primer polo del país, el cual ya cuenta con inversionistas comprometidos y con ello, se inicia una fase de impulso al desarrollo con bienestar del país.

Mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, refirió que con este anuncio de las primeras inversiones que se están registrando en el polo de desarrollo michoacano, se cumple con lo que señaló la mandataria federal, de que en agosto se iniciaría con este proceso.

Acompañaron al gobernador a la conferencia de prensa el CEO de Citelis, Eduardo Ramírez Díaz y el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, David Martínez Gómez Tagle, quienes refrendaron su compromiso para el impulso de este polo.

