Anuncian becas para nuevos ingresos a la Universidad de las Mujeres en el municipio de Querétaro

Querétaro, México, 13 de julio de 2026.- A partir de hoy y hasta agotar la disponibilidad de becas, el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de la Mujer, lanzó la convocatoria para nuevos ingresos de la Universidad de las Mujeres correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2026, Beatriz León Sotelo, titular de la dependencia mencionó que las becas forman parte del programa educativo que fortalece el desarrollo de las mujeres del municipio de Querétaro.

“La Universidad ofrece las modalidades de bachillerato; licenciaturas en Ciencias de la Salud, como Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Psicología; además de Pedagogía, Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Administración de Tecnologías de la Información, Arquitectura, Comunicación, Comercio Internacional, Contaduría Pública, Diseño Gráfico, Derecho, Mercadotecnia y Gastronomía”.

Asimismo, dijo, cuenta con las ingenierías en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial y de Sistemas, además de maestrías en Administración Financiera, Administración de Negocios, Derecho Administrativo y Fiscal, Derecho y Juicios Orales, Derecho Laboral, Derecho Procesal Penal, Derecho Corporativo y Amparo, Educación y Docencia, Gestión Educativa, Gestión de Proyectos, Gestión del Talento Humano, Mercadotecnia y Administración de Servicios de Salud.

“Las interesadas deberán ingresar al enlace https://universidaddelasmujeres.municipiodequeretaro.gob.mx/login y realizar su registro con un correo electrónico de uso personal. La plataforma permanecerá habilitada a partir de la publicación de la convocatoria y hasta agotar la disponibilidad de las becas”.

Posteriormente, explicó, deberán cargar en la plataforma la documentación señalada en el apartado de solicitudes y presentarla en formato físico el día de la entrevista. Además, será necesario agendar una cita para la realización del estudio socioeconómico y acudir en la fecha y hora asignadas a las instalaciones de la Universidad de las Mujeres, ubicadas en Acceso VI número 61, Zona Industrial Benito Juárez, a un costado del Corporativo Santander.

“La documentación requerida varía de acuerdo con el nivel educativo al que se aspire. Para bachillerato se solicita certificado de estudios de secundaria, acta de nacimiento con una antigüedad no mayor a seis meses, CURP, comprobante de domicilio del municipio de Querétaro con una antigüedad no mayor a dos meses, INE vigente con domicilio en el municipio de Querétaro (en caso de menores de edad deberá presentarse la del responsable legal), tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro con fondo blanco para mayores de edad y cuatro fotografías para menores de edad”.

Detalló que para licenciatura se requiere certificado de estudios de bachillerato, acta de nacimiento con una antigüedad no mayor a seis meses, CURP, comprobante de domicilio del municipio de Querétaro con una antigüedad no mayor a dos meses, INE vigente con domicilio en el municipio de Querétaro y tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro con fondo blanco.

“Para maestría se solicita certificado de estudios de licenciatura, título, cédula profesional, acta de nacimiento con una antigüedad no mayor a seis meses, CURP, comprobante de domicilio del municipio de Querétaro con una antigüedad no mayor a dos meses, INE vigente con domicilio en el municipio de Querétaro y tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro con fondo blanco”.

Aseveró que para mayores informes o en caso de dudas, las interesadas pueden comunicarse al teléfono 442 645 7860, extensión 112, o escribir al correo electrónico admisiones.umujeres@municipiodequeretaro.gob.mx.