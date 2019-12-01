Anuncian 12 rutas nocturnas de transporte público para el Día del Grito en el municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:43:29
Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de brindar traslados seguros y accesibles a la población, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), en coordinación con la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro (SEMOV), anunciaron la puesta en marcha de rutas de transporte público con horario ampliado para este próximo 15 de septiembre. 

Como parte del servicio, el director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que las rutas T01, T02, T04, T05, T06, T07, T08 y T012 brindarán servicio nocturno hasta las dos de la mañana, teniendo como forma de pago tarjetas bancarias, bonos Qrobus y tarjetas de prepago, además de destacar que todas las rutas podrán ser consultadas en la App Qrobus. 

“El servicio de Qrobus este día 15 de septiembre contará con ocho rutas nocturnas a disposición de todos los usuarios, garantizando traslados seguros para los usuarios.”, destacó.

De la misma forma, el titular de la SEMOV Pedro Ángeles Luján, afirmó que el Bus Municipal con las rutas M-214, M-215, M-216 y M-217 también ampliará su servicio teniendo en cuenta que el ascenso a la unidad será únicamente con el uso de la tarjeta prepago. 

Finalmente, el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres, aseguró que, con el servicio de las rutas nocturnas, los usuarios podrán trasladarse de forma segura durante las festividades del 15 de septiembre, ya que además las unidades estarán conectadas a las cámaras de vigilancia del C4. 

 

