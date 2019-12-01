Anuncia titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro una nuva ruta de transporte público para los afectados por las obras del tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 16:24:18

Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, anunció la puesta en marcha de una ruta especial de apoyo sin costo para los usuarios del transporte público, para mitigar las afectaciones derivadas de los desvíos parciales y totales en varias rutas del sistema Corbus derivado de las obras del tren México-Querétaro.

Explicó que el servicio cubrirá el trayecto de Plaza del Parque a Universidad, con retorno en Ezequiel Montes, será gratuito y no afectará el esquema de pago de los usuarios: quienes utilicen esta ruta podrán realizar transbordos sin costo adicional.

“La medida busca conectar colonias de la zona y facilitar el acceso tanto hacia el norte como hacia el sur de la ciudad”.

Enfatizó que se habilitarán 15 unidades de alta capacidad, con accesibilidad para personas con movilidad reducida y la frecuencia será de cada 5 minutos, lo que permitirá un flujo constante y ágil.

“La ruta funcionará como complemento a las rutas que no sufren modificaciones y como apoyo para quienes enfrentan desvíos; en puntos estratégicos como Plaza del Parque y Universidad se instalarán módulos de espera con bancas, alumbrado y techos para mayor comodidad.

Estos espacios buscan atender la alta afluencia de transbordos prevista en la zona”.

Destacó que el proyecto contempla una inversión estimada de 12 millones de pesos por todas las adecuaciones que se requieren, además de que la ruta operará durante los 8 meses que duren las intervenciones viales en la zona.