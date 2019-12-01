Anuncia ST de Querétaro Expo Empleo para técnicos y profesionistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 09:37:34

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de septiembre de 2025.- La Secretaría del Trabajo (ST) anunció la Expo Empleo para técnicos y profesionistas, en donde 36 empresas, como Safran, Bombardier, Avery Dennison, Siemens Energy, Brose, ofertarán más de 800 plazas vacantes.

Se realizará el próximo 5 de septiembre de 9:00 a 14:00 horas en el Querétaro Centro de Congresos, en el marco de la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2025.

De acuerdo con lo informado por la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, las vacantes promovidas en este espacio de vinculación laboral, contemplan perfiles que van de carrera técnica a posgrado, con plazas que alcanzan una percepción salarial hasta de 140 mil pesos mensuales.

Además, habrá servicio de transporte sin costo, en un horario de 8:30 a 13:00 horas, saliendo de del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morin.