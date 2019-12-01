Aseguran camioneta con arsenal de cientos de cartuchos y una decena de explosivos para dron en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 13:03:39

Apatzingán, Mich., a 6 de septiembre de 2025.– En pleno corazón de la Tierra Caliente, fuerzas federales y estatales desarticularon un arsenal compuesto por cientos de cartuchos y explosivos para drones, dentro de una camioneta que se presume robada,

El hallazgo ocurrió en la comunidad de Acatlán, municipio de Apatzingán, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal y del Ejército Mexicano realizaban patrullajes en caminos de difícil acceso. Entre la maleza localizaron una camioneta Nissan Frontier, color gris, que ocultaba un cargamento de alto poder destructivo.

Dentro del vehículo fueron asegurados una granada de mano, 11 artefactos explosivos improvisados adaptados para ser lanzados desde drones y 430 cartuchos útiles de diferentes calibres. Según los reportes oficiales, los explosivos —contenedores metálicos de 45 centímetros de largo y 13 de diámetro— estaban equipados con imanes y percutores.

La peligrosidad del arsenal obligó al Grupo de Respuesta a Emergencias del Ejército a detonar de manera controlada los artefactos en el mismo lugar del hallazgo, a fin de evitar riesgos mayores a la población.

El vehículo, junto con el resto de las armas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Apatzingán, que ya abrió una investigación para rastrear el origen del material bélico y determinar su posible vínculo con las células criminales que dominan la región.