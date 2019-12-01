Fatal choque en la carretera San Juan del Río- Xilitla

San Juan del Río, Querétaro, a 6 de septiembre 2025.- El conductor de un auto, perdió la vida, luego de un fuerte choque frontal, que se registró esta mañana, en la carretera San Juan del Río - Xilitla.

Fue en dirección al municipio dé Tequisquiapan, sobre el kilómetro 6, cuando el auto en color verde, se brincó a los carriles de contraflujo y posteriormente se impactó contra una camioneta.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron la muerte del conductor del auto protagonista.

La zona fue acordonada por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

