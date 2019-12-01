Aparatosa salida de camino y volcadura en la carretera a Chichimequillas 

Aparatosa salida de camino y volcadura en la carretera a Chichimequillas 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 13:13:39
El Marqués, Querétaro, a 6 de septiembre 2025.- Al menos una persona resultó lesionada, luego de un aparatoso accidente, que se registró por la madrugada, en la carretera a Chichimequillas.

Fue a la altura de la localidad de Amazcala, El Marqués, en donde el auto perdió el control, se salió del camino y posteriormente volcó, quedando con los neumáticos arriba.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar, elementos de Protección Civil del municipio de El Marqués.

Una vez en el lugar, realizaron el rescate del conductor, posteriormente lo estabilizaron y lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

Elementos de la Policía Estatal, acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras se realizaban maniobras para retirar el auto destrozado.

Noventa Grados
